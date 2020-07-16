YouTube-обозреватель будет отвечать за развитие киберспорта.

Блогер Илья Мэддисон стал помощником депутата Госдумы. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил парламентарий Василий Власов. Он рассказал, что YouTube-звезда работает на него на общественных началах. Блогер отвечает за развитие направления киберспорта в России.

Популярный видеоблогер Илья Мэддисон стал моим помощником на общественных началах. Вчера я забрал его удостоверение. Его называют королем российского YouTube, он первый, кто начал вообще делать обзоры Василий Власов, депутат Госдумы

Политик отметил, что Мэддисона считают профессиональным киберспортсменом, делающим обзоры на компьютерные игры. Власов напомнил, что киберспорт приносит странам миллионы долларов дохода. В настоящее время государство не поддерживает данное направление в РФ.

Блогер Варламов похвалил три общественных пространства в Петербурге.

Видео: YT / Mad Highlights