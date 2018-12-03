Петербургский блогер Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы

Петербургский YouTube-блогер Юрий Хованский объявил о том, что стал помощником депутата Государственной думы. Теперь он будет помогать самому молодому депутату Госдумы Василию Власову в вопросах законотворчества, касающихся молодежи.
На его YouTube-канале достаточно много передач, посвященных социально значимым вопросам
комментирует данное решение парламентарий
В пример Власов приводит шоу Хованского "Шаверма-патруль", в котором блогер проверяет выполнение санитарных норм при изготовлении фаст-фуда, а также качество приготовления.
С этого дня я буду помогать самому молодому депутату работать с вами в интернете и не только. Уже обсудили упрощение выдачи травматов и многое другое!
объясняет сам Хованский
Отметим, что на данный момент подписчиками Хованского является аудитория в 3,9 миллионов человек. Известно, что он вступил в ряды ЛДПР.
Ранее Piter.tv писал о том, что блогер из Москвы залезла в заброшенный изолятор "Кресты".
Фото: Twitter/yurykhovansky
Обсуждение ( 0 )