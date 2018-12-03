Петербургский блогер Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы

Политик успел обсудить с блогером вопрос упрощение выдачи оружия.

Петербургский YouTube-блогер Юрий Хованский объявил о том, что стал помощником депутата Государственной думы. Теперь он будет помогать самому молодому депутату Госдумы Василию Власову в вопросах законотворчества, касающихся молодежи.

На его YouTube-канале достаточно много передач, посвященных социально значимым вопросам комментирует данное решение парламентарий

В пример Власов приводит шоу Хованского "Шаверма-патруль", в котором блогер проверяет выполнение санитарных норм при изготовлении фаст-фуда, а также качество приготовления.

С этого дня я буду помогать самому молодому депутату работать с вами в интернете и не только. Уже обсудили упрощение выдачи травматов и многое другое! объясняет сам Хованский

Отметим, что на данный момент подписчиками Хованского является аудитория в 3,9 миллионов человек. Известно, что он вступил в ряды ЛДПР.

Ранее Piter.tv писал о том, что блогер из Москвы залезла в заброшенный изолятор "Кресты".

Фото: Twitter/yurykhovansky