Блинкен заявил, что Китаю придется сделать выбор в ситуации вокруг Украины

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что властям Китая в конечном счете придется сделать выбор в ситуации вокруг Украины. Таким мнением чиновник поделился с участниками виртуального мероприятия, проводимого Университетом Мичигана. Эксперт напомнил о том, что Пекин и Москва ранее опубликовали совместное заявление о том, что дружба между странами не имеет границ.

Думаю, сейчас в некотором роде проверяется, каковы эти границы. Поскольку Китай находится в затруднительном положении. Он неоднократно заявлял, что его политика основана, помимо прочего, на соблюдении Устава ООН.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкен уверен в том, что международным принципам в ООН российской стороной сейчас брошен вызов. США ждут от КНР защиты принципов, которых, по заявлениям Пекина, страна придерживается. Однако Китай все еще не сделал того, что ждет Америка. В Госдепе напомнили о существовании огромного разрыва между позицией в том, за что страна выступает и в том, что она по-настоящему делает. По мнению чиновника, эта проблема сказывается на китайской репутации во многих частях планеты.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State