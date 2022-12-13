Ленобласть третий раз подряд стала лидером реестра лучших практик по благоустройству в РФ

Ленобласть третий раз подряд оказалась лидером в реестре лучших практик Минстроя РФ в сфере благоустройства. Как сообщила пресс-служба администрации региона, в разных районах отметили 12 успешных проектов общественных территорий.
В общей сложности реестр включил в себя 61 проект из 27 регионов страны. От Ленобласти в него вошли набережные в Вознесенье, Низино и Коммунаре, сквер в Волосово, который недавно был обновлён, а также площади в Громово, Кингисеппе и Романовке и общественные территории с детскими и спортивными площадками в Шлиссельбурге, Гатчине, Сланцах, Федоровском и Будогощи.
Отметим, что над перечисленными пространствами проводили работу в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", при этом учитывались предпочтения местных жителей.
Ранее мы сообщили о том, что более 540 оздоровительных лагерей заработают в Ленобласти летом.
Фото: Правительство Ленобласти
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