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Ленобласть третий раз подряд стала лидером реестра лучших практик по благоустройству в РФ
Сегодня, 15:41
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Ленобласть третий раз подряд стала лидером реестра лучших практик по благоустройству в РФ

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В регионе отметили 12 успешных проектов общественных территорий.

Ленобласть третий раз подряд оказалась лидером в реестре лучших практик Минстроя РФ в сфере благоустройства. Как сообщила пресс-служба администрации региона, в разных районах отметили 12 успешных проектов общественных территорий.

В общей сложности реестр включил в себя 61 проект из 27 регионов страны. От Ленобласти в него вошли набережные в Вознесенье, Низино и Коммунаре, сквер в Волосово, который недавно был обновлён, а также площади в Громово, Кингисеппе и Романовке и общественные территории с детскими и спортивными площадками в Шлиссельбурге, Гатчине, Сланцах, Федоровском и Будогощи.

Отметим, что над перечисленными пространствами проводили работу в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", при этом учитывались предпочтения местных жителей.

Ранее мы сообщили о том, что более 540 оздоровительных лагерей заработают в Ленобласти летом.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: благоустройство, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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