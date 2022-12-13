Благодаря антициклону неделя в Ленобласти начнется с потепления до +13 градусов

Ночью обещают минусовую температуру.

В понедельник, 8 мая, в Ленобласти обещают небольшое потепление. На погоду будет влиять антициклон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Установится переменная облачность. Осадков в этот день не будет. Ночью подморозит до 0...-5 градусов. Днем воздух прогреется до +8...+13 градусов.

Подует юго-западный, западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти запретили запускать дроны.

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