Петербургские бизнесмены пытаются отвоевать овощной ларек 

Тяжелая техника стала вывозить торговую точку.

В среду, 11 декабря, в Петербурге на Гражданском проспекте спецмашина начала убирать незаконный ларек. Этому воспротивился местный бизнесмен. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

"На Гражданском 17 пытаются увезти овощной ларек, предприниматели против, приехало 3 машины полиции", —сказано в сообщении.

Известно, что ларек располагался прямо на газоне, чем и возмутились местные жители. Благодаря коллективному недовольству продуктовый ларек зацепили тросом и увезли на кране. Однако этому действию всячески мешал владелец овощного. Сначала мужчина предъявлял документы, которые в итоге оказались поддельным. После предприниматель принялся "таранить" трактор. К счастью, на месте происшествия находились полицейские.

К бизнесмену, который не хотел расставаться со своей прелестью, будут применены меры административной ответственности с взысканием штрафа.

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Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Леонид Михайлов