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Бизнесмена с простреленной головой нашли в чужой машине в Ленобласти
Вчера, 13:08
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KaterinaKono13

Бизнесмена с простреленной головой нашли в чужой машине в Ленобласти

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После проверки места обнаружения тела, правоохранители нашли несколько гильз, смартфон и документы покойного.

В минувший вторник, 14 мая, в Ленобласти было обнаружено тело мужчины с ранением в области головы. Позже правоохранители установили, что ранение является огнестрельным. Труп мужчины был обнаружен в чужой машине, сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Случай произошел в деревне Юкки на Озерной улице у дома 24 около 18:00. Мужчина 40 лет находился в автомобиле марки Hyundai Solaris, где покончил жизнь самоубийством. Причем транспортное средство принадлежало некой женщине 42 лет. Так, сотрудниками полиции был найден труп с огнестрельным ранением. В салоне машины рядом находилось ружье. 

После проверки места обнаружения тела, правоохранители нашли несколько гильз, смартфон и документы покойного. В настоящее время по данному делу ведется расследование. 

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

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Категории: Новости Ленинградской области,

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