Бизнесмена с простреленной головой нашли в чужой машине в Ленобласти

После проверки места обнаружения тела, правоохранители нашли несколько гильз, смартфон и документы покойного.

В минувший вторник, 14 мая, в Ленобласти было обнаружено тело мужчины с ранением в области головы. Позже правоохранители установили, что ранение является огнестрельным. Труп мужчины был обнаружен в чужой машине, сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Случай произошел в деревне Юкки на Озерной улице у дома 24 около 18:00. Мужчина 40 лет находился в автомобиле марки Hyundai Solaris, где покончил жизнь самоубийством. Причем транспортное средство принадлежало некой женщине 42 лет. Так, сотрудниками полиции был найден труп с огнестрельным ранением. В салоне машины рядом находилось ружье.

После проверки места обнаружения тела, правоохранители нашли несколько гильз, смартфон и документы покойного. В настоящее время по данному делу ведется расследование.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"