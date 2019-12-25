Бизнесмена Владимира Маругова убили из арбалета в Подмосковье

Нападавшие скрылись на машине.

Бизнесмена Владимира Маругова, владельца "Мясной империи", убили из арбалета в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

По её словам, минувшей ночью люди в масках проникли в баню на участке предпринимателя, связали его и супругу, стали требовать деньги, которые хранятся в доме.

Женщина смогла освободиться и сбежать. Она обратилась в полицию. Когда правоохранители приехали на место происшествия, Маругов был уже мёртв. Следователи установили, что бизнесмена застрелили из арбалета. Его изъяли для экспертизы.

Нападавшие скрылись на машине. Её нашли в одной из деревень Истринского городского округа. В данный момент подозреваемых разыскивают.

Ранее стрельба в человека на проспекте Просвещения попала на видео.

Фото: сайт СК РФ