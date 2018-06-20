Бизнесмен из Балашихи выпустил на свободу 25 кг раков

Предприниматель обогатил фауну подмосковной реки Пехорки.

Индивидуальный предприниматель Олег Шалковский выпустил в подмосковную реку Пехорку 25 кг живых раков. На своей странице в Instagram он опубликовал фото и видео.

Житель Балашихи разводит рыбу и раков в водоеме в Тульской области. По его словам, рак рождается с размером в полногтя, и чтобы получить полноценную для продажи особь, приходится ждать пять лет. Периодически Шалковский отпускает своих подопечных на волю, обогащая тем самым фауну рек и озер.

На этот раз в естественные условия отправились 2,5 тысячи длиннопалых раков весом 10-15 граммов. Эти ракообразные животные занесены в Красную книгу Московской области.

Отметим, что раки очищают местность, в которой проживают. В частности, они поедают траву и остатки жизнедеятельности рыб. Реки и пруды с раками можно считать экологически чистыми. Кроме того, приток раков со стороны укрепляет местную популяцию.

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Фото, видео: Instagram / shalkovskiioleg