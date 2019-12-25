Бизнес Петербурга пересматривает расходы на медицинскую страховку сотрудников

Компании стали внимательнее выбирать программы ДМС и оценивать предложения страховщиков.

Компании Петербурга пересматривают расходы на добровольное медицинское страхование сотрудников. Работодатели уже начали проводить тендеры на заключение договоров ДМС на 2027 год. Представители страхового рынка отмечают, что бизнес стал внимательнее относиться к стоимости полисов и условиям программ. При этом массового отказа от страхования или резкого сокращения перечня медицинских услуг пока не наблюдается, пишет ДП.

По прогнозу Национального рейтингового агентства, в 2026 году число россиян, застрахованных по договорам ДМС, может составить около 14,1 млн человек. Для сравнения, в 2025 году показатель достигал 14,7 млн, а в 2024-м — 15,4 млн. Несмотря на сокращение количества застрахованных, денежный объем рынка продолжает увеличиваться благодаря повышению стоимости полисов.

Ожидается, что в 2026 году сумма страховых премий достигнет 331 млрд рублей. В 2025 году она составляла 324 млрд рублей, а в 2024-м — 328 млрд рублей. В НРА полагают, что в 2027 году ситуация может измениться: по мере восстановления деловой активности компании начнут активнее вкладываться в условия труда и социальные гарантии. Согласно прогнозу, количество застрахованных вырастет до 15,7 млн человек, а объем премий — до 358 млрд рублей.

В Петербурге сокращение распространенности ДМС оказалось заметнее общероссийской тенденции. По данным Петростата, в 2025 году полисами дополнительного медицинского страхования были обеспечены 42 % официально трудоустроенных горожан. Годом ранее доля составляла 62 %.

При этом медицинская страховка остается одним из инструментов привлечения и удержания сотрудников, особенно на фоне нехватки специалистов. Опрос "Авито Работы" и "Авито Рекламы" показал, что 43 % респондентов считают возможность пользоваться ДМС значимым преимуществом при выборе работодателя.

Одновременно растет число вакансий с упоминанием медицинской страховки. По данным "Авито Работы", с января по октябрь 2026 года в Петербурге количество таких предложений для рабочих и линейных специалистов увеличилось на 13 % относительно аналогичного периода прошлого года.

Директор по развитию "Авито Работы" Роман Губанов отметил, что кандидаты оценивают совокупность условий трудоустройства. Наличие медицинской страховки может стать дополнительным аргументом при выборе между предложениями разных компаний.

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Фото: Piter.TV