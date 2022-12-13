Бывший завод Nissan в Петербурге перейдет к "АвтоВАЗу" в январе-феврале

Передача актива состоится в январе-феврале.

Бывший завод Nissan в Петербурге перейдет к "АвтоВАЗу" до конца зимы. Об этом сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Его слова приводит "РИА Новости".

Отвечая на вопрос, когда актив будет передан "АвтоВАЗу", Соколов уточнил, что это произойдет в январе-феврале нынешнего года.

Отметим, что в конце ноября 2022 года ФГУП "НАМИ" приобрело российские активы бренда за символическую стоимостью.

Ранее мы сообщали, что автодилер из Петербурга пытается отсудить у "дочки" General Motors 1,4 млрд рублей.

Фото: Piter.tv