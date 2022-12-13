  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бывший завод Nissan в Петербурге перейдет к "АвтоВАЗу" в январе-феврале
Сегодня, 14:23
89
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Бывший завод Nissan в Петербурге перейдет к "АвтоВАЗу" в январе-феврале

0 0

Передача актива состоится в январе-феврале.

Бывший завод Nissan в Петербурге перейдет к "АвтоВАЗу" до конца зимы. Об этом сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Его слова приводит "РИА Новости".

Отвечая на вопрос, когда актив будет передан "АвтоВАЗу", Соколов уточнил, что это произойдет в январе-феврале нынешнего года.

Отметим, что в конце ноября 2022 года ФГУП "НАМИ" приобрело российские активы бренда за символическую стоимостью.

Ранее мы сообщали, что автодилер из Петербурга пытается отсудить у "дочки" General Motors 1,4 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: nissan, автоваз, автомобиль, завод, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии