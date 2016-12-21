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Бывший супруг напал с ножом на женщину в Волосовском районе
Сегодня, 17:50
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kraratau27

Бывший супруг напал с ножом на женщину в Волосовском районе

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Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на свою бывшую жену

Пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области сообщила о задержании мужчины, напавшего в конце апреля на свою бывшую супругу, работающую учительницей начальных классов. Следствие установило, что бывший муж подкараулил женщину после работы и нанес ей несколько ударов ножом с явным намерением лишить ее жизни. Первичное уголовное дело по статье об угрозе жизни и здоровью было переквалифицировано на ч.3 ст. 30, ч.1 ст.105 УК РФ - покушение на убийство. 

Мужчине было предъявлено обвинение, и он был помещен под стражу. В данный момент следователи продолжают выяcнять обстоятельства преступления. 

Недавно в убийстве своей супруги, пропавшей 11 лет назад, признался главный нефролог Петербурга.

Фото: Pixabay

Теги: бытовуха, криминальная сводка, покушение на убийство
Категории: Новости Ленинградской области,

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