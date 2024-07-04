Бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова арестовали в Москве за взяточничество

Решение о заключении мужчины под стражу принял Басманный районный суд Москвы.

Бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова арестовали в Москве по статье за взяточничество (по части 6 статьи 290 УК РФ). Соответствующее заявление сделали сотрудники Басманного рацонного суда по городу. Следственные органы считают, что мужчина, находясь на должности заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг, в фактически принадлежащим его семье жилому дому. Также деньги подозреваемый получил за общее покровительство в коммерческой деятельности местного предприятия и взаимосвязанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов в регионе.

Напомним, что об уходе с поста главы фигурант расследования заявил за шесть дней до своего заключения. После ареста его членство в партии "Единая Россия" было приостановлено. Предположительно, в должности замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов получил взятку от "Проектстройсервиса". С ходатайством о мере пресечения для подозреваемого государственное обвинение обратилось в суд 3 июля.

Дополнительно суд также арестовал архитектора компании Эдуарда Полянского и Григория Нака, исполнительного директора "Проектстройсервис", сына депутата Тюменской областной думы Игоря Нака, а также начальника проекта "Проектстройсервис" Максима Лясина. Они подозреваются по части 5 статьи 291 УК РФ за дачу взятки в особо крупном размере. Фигуранты уголовного дела будут в СИЗО до первого сентября.

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Фото и видео: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москва