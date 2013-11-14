Биолог рассказал о таинственных огоньках в лесах под Петербургом

По словам специалиста, зеленоватый свет исходит от светлячков.

Биолог Павел Глазков рассказал о таинственных огоньках в лесах под Петербургом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Специалист отметил, что зеленоватый свет, который замечают жители Северной столицы во время ночных прогулок в лесах, исходит от появившихся светлячков. Он напомнил, что в народе их также называют "ивановскими червячками". По его словам, способностью светиться обладают только самки светлячков, которые внешне похожи на червячков.

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Фото: Piter.tv