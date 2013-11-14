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Биолог рассказал о таинственных огоньках в лесах под Петербургом
Сегодня, 13:25
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Биолог рассказал о таинственных огоньках в лесах под Петербургом

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По словам специалиста, зеленоватый свет исходит от светлячков.

Биолог Павел Глазков рассказал о таинственных огоньках в лесах под Петербургом.  Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Специалист отметил, что зеленоватый свет, который замечают жители Северной столицы во время ночных прогулок в лесах, исходит от появившихся светлячков. Он напомнил, что в народе их также называют "ивановскими червячками". По его словам, способностью светиться обладают только самки светлячков, которые внешне похожи на червячков.

Ранее петербуржцам рассказали, чем опасно сырое мясо.

Фото: Piter.tv

Теги: биолог, леса, огоньки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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