  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Биолог Глазков назвал самые плодородные места с брусникой в Ленобласти
Сегодня, 19:17
108
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Биолог Глазков назвал самые плодородные места с брусникой в Ленобласти

0 0

Ягода спеет в августе-сентябре, по словам Глазкова, собирать ее еще рановато, "неделю-другую еще бы подождать".

Биолог, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал, где в Ленинградской области находятся брусничные места. Об этом пишут "Невские новости" 30 августа. 

Ягода спеет в августе-сентябре, по словам Глазкова, собирать ее еще рановато, "неделю-другую еще бы подождать". Он добавил, что ягоду можно собрать "во всех районах: и во Всеволожском, и в Выборгском, Кировском. В этом году большой урожай брусники, поэтому всем должно хватить".

Он отметил, что сейчас идеально спелая черника. 

Ранее петербургские флористы рассказали, в какую стоимость обойдётся букет на 1 сентября. В зависимости от пожеланий, можно собрать как бюджетные, так и более дорогие композиции.

Фото: phxere
 

Теги: брусника, ленобласть, лес, ягоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии