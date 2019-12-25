Биолог Глазков назвал самые плодородные места с брусникой в Ленобласти

Ягода спеет в августе-сентябре, по словам Глазкова, собирать ее еще рановато, "неделю-другую еще бы подождать".

Биолог, автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал, где в Ленинградской области находятся брусничные места. Об этом пишут "Невские новости" 30 августа.

Ягода спеет в августе-сентябре, по словам Глазкова, собирать ее еще рановато, "неделю-другую еще бы подождать". Он добавил, что ягоду можно собрать "во всех районах: и во Всеволожском, и в Выборгском, Кировском. В этом году большой урожай брусники, поэтому всем должно хватить".

Он отметил, что сейчас идеально спелая черника.

Ранее петербургские флористы рассказали, в какую стоимость обойдётся букет на 1 сентября. В зависимости от пожеланий, можно собрать как бюджетные, так и более дорогие композиции.

Фото: phxere

