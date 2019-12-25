Безработная зарезала мужчину у подвала на 8-й Советской улице

Во вторник, 15 декабря, в полицию Петербурга через номер "112" поступила информация о трупе, который лежит возле подвала на 8-й Советской улице. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили тело мужчины с резаными ранами шеи и груди. Погибшим оказался 40-летний житель Калининградской области.
С места происшествия изъяли следы рук и обуви, пять ножей, бутылку, посуду, биоматериалы, одежду и подвесной замок. По адресу также работал кинолог с собакой "Атака".
Подозреваемой в совершении преступления оказалась 35-летняя безработная женщина. Ее оперативно задержали. По факту случившегося завели уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее мы писали, что в Петербурге спасают жизнь грудничку с проломленной головой.
Фото: pixabay.com
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