Дзюба не забивает уже 15 матчей: безголевая серия длится 1256 минут

В последний раз футболист забивал в октябре 2018 года в матче против "Бордо".

Похоже, футбольная карьера нападающего "Зенита" и Сборной России по футболу Артема Дзюбы пошла на спад. Спортсмен в течение 15 матчей не забил ни одного мяча. Его безголевая серия длится 1256 минут, и это без учета добавленного времени. Об этом пишут российские СМИ.

В четверг, 21 марта, состоялся матч квалификации Евро-2020. "Россия" играла против сборной "Бельгии". Артем Дзюба ушел с поля во втором тайме, не забив ни одного гола. Вместо него на 77-й минуте матча вышел Федор Смолов. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу Бельгии.

В последний раз Дзюба забивал в матче "Зенит-Бордо". Он состоялся в октябре 2018 года. Спортивные эксперты уверены, что авторитет футболиста до сих пор держится только благодаря ЧМ-2018.

Ранее Сергей Семак рассказал о полезности Дзюбы для "Зенита".

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"