Бездомного, находящегося в федеральном розыске за кражу на тысячу рублей, задержали в Петербурге

Мужчина не единожды, по версии следствия, в этом году пытался украсть товар.

Полиция задержала 14-го сентября на проспекте Луначарского бездомного, который находился в федеральном розыске как обвиняемый в краже. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Уголовное дело было возбуждено после кражи товаров в одном из супермаркетов на 1412 рублей. За этот год в общей сложности бездомный трижды попадался на попытке украсть что-либо. Два раза его останавливала охрана.

Вынести приговор 35-летнему гражданину не успели, так как он скрылся от суда.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчину задержали за заведомо ложный донос о краже его машины за миллион рублей.

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