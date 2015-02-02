  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бездомного, находящегося в федеральном розыске за кражу на тысячу рублей, задержали в Петербурге
Сегодня, 9:56
120
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Бездомного, находящегося в федеральном розыске за кражу на тысячу рублей, задержали в Петербурге

0 0

Мужчина не единожды, по версии следствия, в этом году пытался украсть товар.

Полиция задержала 14-го сентября на проспекте Луначарского бездомного, который находился в федеральном розыске как обвиняемый в краже. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Уголовное дело было возбуждено после кражи товаров в одном из супермаркетов на 1412 рублей. За этот год в общей сложности бездомный трижды попадался на попытке украсть что-либо. Два раза его останавливала охрана.

Вынести приговор 35-летнему гражданину не успели, так как он скрылся от суда. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчину задержали за заведомо ложный донос о краже его машины за миллион рублей. 

Фото: Pexels 

Теги:
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии