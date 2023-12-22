  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бетономешкалка зажевала руку рабочему на стройплащадке станции "Театральная"
Сегодня, 12:56
72
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Бетономешкалка зажевала руку рабочему на стройплащадке станции "Театральная"

0 0

Вечером в воскресенье, 11 февраля, в больницу был госпитализирован рабочий со стройплощадки станции метро "Театральная". Как стало известно Piter.TV, 28-летнему молодому человеку руку зажало в бетономешалке.

У пострадавшего были обнаружены множественные рваные раны левой кисти с отслойкой мягких тканей.

Пресс-служба "Метростроя Северной столицы" (МССС) уточнила, что в результате несчастного случая пострадал электрик-монтажник. Ведётся расследование причин данного несчастного случая.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии