Бесплатный трамвай-шаттл запустят между станциями "Ладожская" и "Площадь Александра Невского"

Его запустят 4 марта.

С 4 марта запустят от станции метро "Ладожская" до площади Александра Невского запустят бесплатный трамвай №30. Об этом 17 февраля пишет пресс-службе комитета по транспорту.

Так, усилят маршрут трамвая №39. На время капремонта станции метро введут два временных автобусных маршрута - №№24М и 27М. Они будут курсировать от площади Александра Невского по Заневскому проспекту до проспекта Косыгина, а затем продолжат следовать по маршруту №24 и №27.

Кроме этого, с Ленобластью уже согласовано изменение 10 смежных маршрутов №№ 430, 430А, 462, 462Р, 531, 429, 453, 531А, 532, 533.

Ранее в марте откроется специальная полоса для трамваев на мосту Александра Невского. Она стала необходима из-за ремонта станции метро "Ладожская".

Фото: Piter.tv

