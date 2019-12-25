В ветклиниках Ленобласти начали бесплатно вакцинировать собак и кошек от бешенства

Щенкам и котятам разрешается делать прививку от бешенства начиная с двухмесячного возраста.

Ветеринарные государственные клиники в Ленобласти предлагают бесплатную вакцинацию собак и кошек от бешенства. Для этого используется препарат "Рабикан", соответствующий всем стандартам качества.

Щенкам и котятам разрешается делать прививку от бешенства начиная с двухмесячного возраста. Перед вакцинированием за 10-14 дней рекомендуется провести дегельминтизацию, то есть дать животному средство от глистов. Первую вакцину следует повторить через 28 дней, а затем делать ежегодные прививки. Вакцинация обязательна для поездок с питомцами.

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