В ветклиниках Ленобласти начали бесплатно вакцинировать собак и кошек от бешенства

Ветеринарные государственные клиники в Ленобласти предлагают бесплатную вакцинацию собак и кошек от бешенства. Для этого используется препарат "Рабикан", соответствующий всем стандартам качества.
Щенкам и котятам разрешается делать прививку от бешенства начиная с двухмесячного возраста. Перед вакцинированием за 10-14 дней рекомендуется провести дегельминтизацию, то есть дать животному средство от глистов. Первую вакцину следует повторить через 28 дней, а затем делать ежегодные прививки. Вакцинация обязательна для поездок с питомцами.
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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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