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В ветклиниках Ленобласти начали бесплатно вакцинировать собак и кошек от бешенства
Сегодня, 8:53
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В ветклиниках Ленобласти начали бесплатно вакцинировать собак и кошек от бешенства

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Щенкам и котятам разрешается делать прививку от бешенства начиная с двухмесячного возраста.

Ветеринарные государственные клиники в Ленобласти предлагают бесплатную вакцинацию собак и кошек от бешенства. Для этого используется препарат "Рабикан", соответствующий всем стандартам качества.

Щенкам и котятам разрешается делать прививку от бешенства начиная с двухмесячного возраста. Перед вакцинированием за 10-14 дней рекомендуется провести дегельминтизацию, то есть дать животному средство от глистов. Первую вакцину следует повторить через 28 дней, а затем делать ежегодные прививки. Вакцинация обязательна для поездок с питомцами.

Чтобы записаться на прием или получить консультацию, необходимо позвонить по телефону. Информация о контактах подведомственных организаций доступна по ссылке.

Ранее мы сообщили о том, что туристы стали чаще приезжать в Петербург вместе с домашними животными.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: домашние питомцы, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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