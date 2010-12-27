Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил о том, что переговорил с Владимиром Путиным в Сочи. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Памятное событие произошло накануне дня рождения главы государства.
[Встреча состоялась] во вторник в первой половине дня
объяснил спикер
Сведения о беседе с российским политиком Берлускони опубликовал на собственном аккаунте в Facebook. До этого личная встреча между дипломатами происходила в Риме 4 июля. Путин встретился с бывшим премьер-министром после посещения резиденции Папы Римского Франциска.
Перед вылетом в Россию он поприветствовал Берлускони на территории аэропорта.
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Фото: Piter.tv
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