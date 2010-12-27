  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи
Сегодня, 10:01
97
lesjasap

Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи

0 0

Информацию подтвердили в администрации президента России.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил о том, что переговорил с Владимиром Путиным в Сочи. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Памятное событие произошло накануне дня рождения главы государства.

[Встреча состоялась] во вторник в первой половине дня

объяснил спикер

Сведения о беседе с российским политиком Берлускони опубликовал на собственном аккаунте в Facebook. До этого личная встреча между дипломатами происходила в Риме 4 июля. Путин встретился с бывшим премьер-министром после посещения резиденции Папы Римского Франциска. 

Перед вылетом в Россию он поприветствовал Берлускони на территории аэропорта. 

Ранее Piter.tv писал материал Путину – 67. Глава государства ранее получал неожиданные подарки.

Фото: Piter.tv
 

Теги: берлускони, владимир путин, сочи
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии