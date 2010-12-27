Берлускони сообщил о встрече с Путиным в Сочи

Информацию подтвердили в администрации президента России.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил о том, что переговорил с Владимиром Путиным в Сочи. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Памятное событие произошло накануне дня рождения главы государства.

[Встреча состоялась] во вторник в первой половине дня объяснил спикер

Сведения о беседе с российским политиком Берлускони опубликовал на собственном аккаунте в Facebook. До этого личная встреча между дипломатами происходила в Риме 4 июля. Путин встретился с бывшим премьер-министром после посещения резиденции Папы Римского Франциска.

Перед вылетом в Россию он поприветствовал Берлускони на территории аэропорта.

Ранее Piter.tv писал материал Путину – 67. Глава государства ранее получал неожиданные подарки.

Фото: Piter.tv

