Берега Нижнего Буферного пруда в Приморском районе могут благоустроить

Жители недовольны состоянием берегов и воды.

Берега Нижнего Буферного пруда в Приморском районе могут стать зоной отдыха. Об этом депутат Марина Шишкина узнала в комитете по природопользованию. Народная избранница поинтересовалась состоянием водоема, на который неоднократно жаловались жители.

Петербуржцы считают, что пруд замусорен, а берега не ухожены. На это в ведомстве ответили, что уборка берегов и очистка пруда производилась дважды в месяц в период с 16 апреля по 15 ноября. Специалисты выяснили, почему подтопляется западный берег. Как оказалось, на это влияют дожди и влагоемкость почв, а также строительство ЗСД на пересечении с Шуваловским проспектом. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, было предложено устроить систему отвода поверхностных и дренажных вод в Восточный канал Юнтоловской дачи. Работы планируют совместить вместе с благоустройством. Предложение поддержали в комитете по благоустройство. Также инициативу направили в адрес администрации Приморского района.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что пчёлы облепили электрощиток в Приморском районе. Их уже спасли.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (архив)