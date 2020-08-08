Бен Аффлек снимет фильм о создании фильма "Китайский квартал" с Джеком Николсоном

Ленту называют одной из лучших в истории старого Голливуда.

Актер и режиссер Бен Аффлек снимет фильм о съемкой знаменитого картины Романа Полански "Китайский квартал" (1974), которую некоторые критики называют однной из лучших за всю историю Голливуда и авторского кино.

По сюжету "Китайского квартала" частный детектив расследует обстоятельства тайного романа инженера, но оказывается втянут в беспредел коррупции и скрытых махинаций. Главную роль в ленте сыграл трехкратный лауреат премии "Оскар" Джек Николсон.

Аффлек сам напишет сценарий, в основу которого ляжет книга Сэма Уоссона о проблемах, возникших во время съмок фильма. Детали сюжета пока не раскрываются. Также неизвестно, кого из актеров рассматривают на главные роли.

Ранее: Стало известно время начала съемок нового фильма Мартина Скорсезе.

Видео: YouTube / Austin Film Society