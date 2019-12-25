Беглов возглавил топ-10 политиков Петербурга по упоминаниям в СМИ

Следом за губернатором идут Виталий Милонов и Олег Эргашев.

Компания "Медиалогия" совместно с изданием "Петербургский дневник" составила рейтинг политиков Петербурга, о которых чаще всего писали СМИ в октябре. Список с большим отрывом возглавил губернатор города Александр Беглов. В прошлом месяце у него 20 769 упоминаний.

Следом за градоначальником идут депутат Государственной Думы Виталий Милонов (2101 упоминание) и вице губернатор Олег Эргашев (1732).

В топе-5 также оказались еще два вице-губернатора Северной столицы. У Евгения Елина 1711 упоминаний, у Ирины Потехиной – 1473.

Примечательно, что в первую пятерку (не считая Милонова) попали исключительно представители исполнительной власти Петербурга. По мнению представителя Общественной палаты Петербурга Дмитрия Солонникова, сегодня горожан больше интересуют не то, какие законодательные акты будут приняты, а то, что происходит здесь и сейчас.

Ранее мы писали, что Собчак стала самым цитируемым журналистом октября.

Фото: Instagram / beglov_official