Беглов рассказал, как пройдут весенняя и летняя смена в детских лагерях

Детские лагеря смогут принять большее количество ребят, чем прошлым летом.

В весеннюю и летнюю смену дети смогут провести каникулы в детских лагерях Петербурга. Школьники из семей, имеющих льготы, смогли поехать туда бесплатно. Об этом сообщил губернатор Северной столицы в эфире "Радио России".

Из-за спада заболеваемости глава города поручил начинать подготовку к летней смене. Период нахождения в лагере будет короче обычного - 14 дней. Однако в том году отдохнуть смогут больше ребят, чем в прошлом.

Ранее на Piter.tv сообщили, что дети затушили снегом Вечный огонь в Красном Селе.

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