Губернатор поздравил сотрудников кадровых служб с праздником

Глава города отметил, что в Петербурге проводится активная политика по укреплению кадрового потенциала.

В понедельник, 24 мая, в России отмечают День кадрового работника. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников кадровых служб с профеcиональным праздником, передает Смольный.

По словам Беглова, Петербург является лидером в развитии науки, высокотехнологичных производств, образования, медицины, культуры, строительной отрасли. Таких позиций удалось добиться благодаря высокому уровню профессиональной подготовки петербуржцев.

Задача кадровых служб – раскрыть этот потенциал, дать возможность специалистам реализовать себя, обеспечить предприятия квалифицированными сотрудниками. отметил губернатор

Александр Беглов напомнил, что в прошлом году был открыт Корпоративный университет Петербурга, в органах власти трудятся более 850 выпускников Молодежного кадрового резерва.

Градоначальник поблагодарил специалистов за профессионализм, преданность делу и сохранение высокой корпоративной культуры Петербурга и пожелал им здоровья, благополучия и новых трудовых успехов.

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Фото: Piter.tv