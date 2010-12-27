Александр Беглов поздравил петербуржцев с наступающим Днем народного единства

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города на Неве с наступающим Днем народного единства. Этот праздник отмечается в нашей стране 4 ноября.
По словам градоначальника, петербуржцы всегда отличались своим патриотизмом, чувством национальной общности и сплоченности. Беглов считает, что именно эти качества берутся за основу праздника.
Беглов пожелал жителям Северной столицы благополучия, добра, мира и новых свершений.
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Фото: gov.spb.ru