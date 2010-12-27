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Александр Беглов поздравил петербуржцев с наступающим Днем народного единства
Сегодня, 10:51
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Alena_Zinovieva
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Александр Беглов поздравил петербуржцев с наступающим Днем народного единства

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Это праздник россияне отмечают в воскресенье, 4 ноября.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города на Неве с наступающим Днем народного единства. Этот праздник отмечается в нашей стране 4 ноября.

По словам градоначальника, петербуржцы всегда отличались своим патриотизмом, чувством национальной общности и сплоченности. Беглов считает, что именно эти качества берутся за основу праздника.

Беглов пожелал жителям Северной столицы благополучия, добра, мира и новых свершений.

Ранее мы рассказывали, как отдыхают россияне в ноябре этого года.

Фото: gov.spb.ru

Теги: 4 ноября день народного единства , александр беглов , врио губернатора петербурга
Категории: Лента новостей Новости СПб

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