Беглов поручил сократить срок записи к врачам до двух недель

Во вторник, 25 февраля, петербургский губернатор Александр Беглов распорядился сократить срок записи к врачам в городских поликлиниках до двух недель. Об этом он заявил на еженедельном заседании Смольного.
На сегодняшний день запись к одному медику может длиться до месяца. Градоначальник отметил, что открытие новых поликлиник сможет снизить время ожидания приема для пациентов. Помимо долгой записи Беглов подчеркнул еще одну важную проблему городского здравоохранения – нехватка медиков среднего звена.
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Фото: pixabay
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