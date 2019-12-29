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Беглов поручил сократить срок записи к врачам до двух недель
Сегодня, 11:35
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Беглов поручил сократить срок записи к врачам до двух недель

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На данный момент запись может длиться до месяца.

Во вторник, 25 февраля, петербургский губернатор Александр Беглов распорядился сократить срок записи к врачам в городских поликлиниках до двух недель. Об этом он заявил на еженедельном заседании Смольного.

На сегодняшний день запись к одному медику может длиться до месяца. Градоначальник отметил, что открытие новых поликлиник сможет снизить время ожидания приема для пациентов. Помимо долгой записи Беглов подчеркнул еще одну важную проблему городского здравоохранения – нехватка медиков среднего звена.

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Фото: pixabay

Теги: александр беглов, медицина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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