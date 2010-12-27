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Беглов планирует сократить дефицит городского бюджета до 35 млрд рублей
22 октября, 22:40
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IRINA_CHALKINA
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Беглов планирует сократить дефицит городского бюджета до 35 млрд рублей

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Помимо этого, увеличатся расходы на здравоохранение,ЖКХ и социальные нужды.

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов предложил уменьшить дефицит городского бюджета на этот год на 10 миллиардов рублей. Соответствующую поправку рассмотрели в бюджетно-финансовом комитете, в понедельник, 22 октября. 

Таким образом, в городской казне на этот год будет  553 млрд 189 млн рублей. Из них расходы - 588 млрд 159 млн, а дефицит составит 34 млрд 970 млн рублей, что на 18 млрд рублей меньше, чем в утвержденном в законе.

Известно, что в первом чтении законопроект одобрен. Следующее заседание пройдет в среду, 24 октября.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов подписал указ о бесплатном проезде для ветеранов

Фото:gov.spb.ru

Теги: врио александр беглов , городской бюджет спб
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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