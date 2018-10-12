Тимур Батрутдинов назвал главную проблему россиянок

Тимур Батрутдинов отметил, что эта черта становится заметна не сразу.

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов назвал главную проблему российских девушек и женщин – это меркантильность. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу "А поговорить".

Тимур Батрутдинов отметил, что это даже не сразу видно, но через три дня после знакомства девушка начинает просить у него решить её проблемы и закрыть долги. Комик отметил, что "он не жадничает" и помогает, но ему сразу становится ясна его функция в данных взаимоотношениях.

Артист рассказал, что самая большая сумма, которую у него просили после трехдневного знакомства – 100 тысяч рублей. При этом, Батрутдинов не винит женщин и девушек за такое поведение.

Ранее на ТНТ стартовало шоу "План Б" с Бузовой и Батрутдиновым.