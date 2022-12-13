Бастрыкин заинтересовался ситуацией со сносом сталинки на Хрустальной улице

Градозащитники уверены, что объект в Невском районе демонтируют незаконно.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился к петербургскому управлению ведомства с поручением о подготовке доклада относительно сноса бывшего Научно-исследовательском центра ракетных войск и артиллерии (НИЦ РВиА) на Хрустальной улице. Об этом сообщается на сайте СК.

Как выяснили представители ведомства из соцсетей, снос объекта сталинских времён в Невском районе стартовал во время новогодних праздников. По словам городских активистов, эти действия незаконны.

Градозащитники сообщают, что в ноябре 2022 года была подана заявка на включение здания в реестр объектов культурного наследия. отмечают представители СК РФ

Ранее мы сообщили о том, что СК проверит информацию о хищении бюджетных средств в администрации Центрального района Петербурга.

Фото: Telegram / Живой город