Баскетбольный "Зенит" опоздал на игру Казахстан из-за сломанного шасси

Рейс задержали на 7 часов.

Игроки баскетбольного клуба "Зенит" задержались в Пулково, не успев вовремя вылететь в Казахстан на очередную игру. Причиной инцидента стали проблемы с шасси.

Известно, что команда готовилась к сегодняшнему матчу регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ с "Астаной". В результате задержки игроки провели в аэропорту 7 часов до тех пор, пока не был подготовлен другой самолет.

Взлет произошел в 23:30 вместо запланированных 16:20. Руководство клуба делает все возможное, чтобы спортсмены адекватно подготовились к встрече с соперниками.

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Фото: Пресс-служба БК "Зенит"