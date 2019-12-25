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Баскетбольный "Зенит" опоздал на игру Казахстан из-за сломанного шасси
Сегодня, 10:58
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lizapoluda

Баскетбольный "Зенит" опоздал на игру Казахстан из-за сломанного шасси

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Рейс задержали на 7 часов.

Игроки баскетбольного клуба "Зенит" задержались в Пулково, не успев вовремя вылететь в Казахстан на очередную игру. Причиной инцидента стали проблемы с шасси.

Известно, что команда готовилась к сегодняшнему матчу регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ с "Астаной". В результате задержки игроки провели в аэропорту 7 часов до тех пор, пока не был подготовлен другой самолет. 

Взлет произошел в 23:30 вместо запланированных 16:20. Руководство клуба делает все возможное, чтобы спортсмены адекватно подготовились к встрече с соперниками.

Ранее мы рассказали о том, что Дзюба назвал Левандовски лучшим игроком 2020 года.

Фото: Пресс-служба БК "Зенит" 

Теги: астана, зенит, матч втб, пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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