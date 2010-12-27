В Петербурге задержали банду южан за грабежи и разбои на Думской улице

Мужчины работали по схеме: двое держат, третий бьет.

Рано утром 5 марта следственная группа Центрального района задержала троих мужчин по подозрению в грабежах и разбоях на Думской улице. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что грабители выбирали себе жертву и нападали на нее возле баров на Думской улице. Злоумышленники работали по схеме: двое держат, третий доходчиво объясняет с помощью кулака, что сопротивляться бессмысленно. Если молодые люди не имели при себе денег после разгульной ночи, то вынуждены были попрощаться с телефоном и украшениями.

Все трое задержанных приехали в Петербург с Северного Кавказа. Их подозревают как минимум в трех нападениях. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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