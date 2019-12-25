Также бандиты похищали деньги с банковских счетов.

Банда из Московской области наживалась на онкобольных из Оренбуржья. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что полиция завершила расследование уголовного дела, связанного с мошенничеством ( по части 4 статьи 159 УК РФ).

Следственные органы установили, что преступная организованная группа из трех человек (двух мужчин и женщины) прозванивали пожилых людей и представлялись врачами городской больницы по Оренбургу. Они сообщали пациентам о том, что в их анализах выявлены раковые клетки. "Медики" убеждали потенциальных жертв купить лекарственные препараты, стоимость которых начиналась от 65 тысяч рублей. Также специалисты отговаривали клиентов обращаться в поликлинику, так как та проводят некачественные услуги. При согласии на сделку с "лжемедиками" пациентами бы занимался "отдельный терапевт". Подобным способом преступники смогли обмануть шестерых граждан. Общая сумма ущерба составила свыше 300 тысяч рублей. Позже была установлена причастность лиц к организации 32 эпизодов хищения средств с банковских счетов жителей нескольких регионов РФ. Мошенники украли более 1,5 млн рублей.

Злоумышленникам грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

В Перми полицией возбуждено уголовное дело в отношении 22 участников ОПГ-наркосбытчиков.

Фото и видео: официальный сайт МВД России

