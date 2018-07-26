Балет "Лебединое озеро"

Знаменитая постановка в "Петербургском театре музыкальной комедии".

В понедельник, 19 августа, театр "Русский балет" покажет "Лебединое озеро", одну из самых известных постановок в мире. Музыка и хореография этого балета считаются одним из ярчайших достижений русской культуры.

Балет покажут в его классическом варианте в сопровождении симфонического оркестра. История о царевне-лебеде Одетте и принце Зигфриде под бессмертную музыку Чайковского не оставит зрителей равнодушными.

Когда: 19 августа в 20:00

Место: Петербургский театр музыкальной комедии (Итальянская, 13)

Продолжительность: 2 часа 30 минут, 2 антракта

Возрастное ограничение: 0+

Билеты: в кассах театра

Фото: "Петербургский театр музыкальной комедии"