Балерина Диана Вишнева впервые провела открытый мастер-класс в Петербурге

Прима перевоплотилась в Машу из "Щелкунчика".

Петербургская прима-балерина Диана Вишнева впервые дала открытый урок в Северной столице. Звезда Мариинского театра собрала зрителей на мастер-класс "Наследие классического танца". Мероприятие состоялось на территории студии Context Pro в "Новой Голландии" в минувшее воскресенье.

Диана Вишнева также порадовала собравшихся исполнением партии маши из легендарного балета "Щелкунчик". За основу была взята постановка Василия Вайнонена. На суд зрителей предстал лишь отрывок: третий акт танцевального представления.

Вместе с учениками народная артистка России отработала танцевальные связки, чистоту поз и эмоциональную составляющую образов героев. Участие в мастер-классе принимали только профессиональные исполнители балета, знакомые с партией Маши.

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