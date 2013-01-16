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Байден и Джонсон подписали обновленную Атлантическую хартию

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Речь идет о стратегическом сотрудничестве двух стран.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден подписали обновленную Атлантическую хартию о стратегическом сотрудничестве этих стран. Встреча прошли в четверг, 10 июня, в английском графстве Корнуолл.

В Атлантической хартии содержатся пункты о продвижении ответственного поведения в киберпространстве, ответственности за безопасность. Содержится пункт и о ядерных средствах для защиты НАТО.  

Отмечается, что Джо Байден и Борис Джонсон обсудили некоторые внешнеполитические вопросы, в том числе Россию.

Видео: YouTube / The Hill

 

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Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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