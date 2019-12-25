В Петербурге бабушку обвиняют в сексуальном насилии над мальчиками 8 и 10 лет

В Петербурге 68-летнюю женщину обвиняют в домогательствах к двум внукам.

В Петербурге 68-летнюю женщину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух внуков в возрасте 8 и 10 лет. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, дети рассказали о действиях бабушки, характер которых они не могли осознавать и которым не могли сопротивляться. Женщину задержали 14 октября и предъявили обвинение по части 5 статьи 132 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Следствие просило заключить обвиняемую под стражу, однако суд постановил отправить ее под домашний арест. Свою причастность к преступлению женщина отрицает. Как сообщает "КП-Петербург", она утверждает, что заботилась о внуках, а обвинения считает оговором.

По информации СМИ, женщина давно живет в Петербурге и владеет квартирой в Красногвардейском районе. Ранее она работала санитаркой в больнице. До возбуждения уголовного дела судимостей у нее не было.

Знакомые обвиняемой, по данным публикации, характеризуют ее положительно и выражают удивление в связи с предъявленными обвинениями. Обстоятельства произошедшего устанавливает следствие.

Ранее мы рассказывали о том, что на юге Петербурга эвакуировали школу №351. По предварительным данным, внутри уже был обнаружен подозрительный предмет.

Фото: Piter.TV