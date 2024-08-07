BMW и грузовик столкнулись на Вознесенском мосту

Вероятно, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла необычная авария: на Вознесенском мосту грузовик столкнулся с элитным такси марки BMW. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам свидетелей, после аварии водитель такси вышел из машины, поклонился водителю грузовика и перекрестился. Вероятно, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции.

Участники аварии выставили аварийный знак и вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Вдоль Вознесенского проспекта и улицы Декабристов образовалась пробка. Никто не пострадал.

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