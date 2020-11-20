На набережной канала Грибоедова горел BMW. Пострадал водитель

Пожарные смогли ликвидировать пламя примерно через полчаса после начала тушения.

Вечером в четверг, 10 апреля, в Петербурге на набережной канала Грибоедова загорелся автомобиль BMW. Эту информацию подтвердили представители пресс-службы ГУ МЧС РФ по городу.

По предварительным сведениям, огонь повредил сгораемые элементы машины. Водителю удалось выбраться из горящего автомобиля, однако он получил ожоги рук. Его доставили в карету скорой помощи, но позже мужчина отказался от дальнейшей госпитализации.

Пожарные смогли ликвидировать пламя примерно через полчаса после начала тушения. В операции участвовали два специальных транспортных средства и около десяти спасателей.

Ранее мы сообщили о том, что Nissan сгорел на Каменноостровском проспекте. Предварительно известно, что авария или внешнее воздействие отсутствовали. Информация о пострадавших не поступала. Во время ликвидации пожара движение по Каменноостровскому проспекту было перекрыто.

Фото: Piter.TV