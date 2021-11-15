Нетрезвого водителя BMW будут судить за смертельное ДТП в Петроградском районе

В середине декабря прошлого года 25-летний уроженец Республики Коми проехал на красный свет, двигаясь в сторону улицы Профессора Попова.

ПЕтроградский районный суд определит меру пресечения для 25-летнего мужчины из Республики Коми, который стал фигурантом дела о смертельном ДТП. Об этом стало известно Piter.TV.

Происшествие случилось вечером 15 декабря 2021 года. Известно, что обвиняемый управлял BMW и направлялся в сторону улицы Профессора Попова по Каменоостровскому проспекту. При приближении к регулируемому перекрестку машина столкнулась с автомобилем Daewoo Matiz по касательной, а потом проехала на красный сигнал светофора.

В результате машина столкнулась с другой немецкой иномаркой. От полученных травм 55-летний водитель Mercedes скончался на месте. Предполагается, что обвиняемый был нетрезв в момент аварии. Сейчас он заключён под стражу.

ВОзбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее мы сообщили о том, что на перекрёстке Ивана Фомина и проспекта Просвещения иномарка залетела под маршрутку.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области