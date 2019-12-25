БДТ перенес все майские спектакли на осень 2020 года

Точный график переносов в театре составят позднее.

Большой драматический театр имени Товстоногова вынужденно перенес все майские спектакли на сентябрь и октябрь текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

График переносов конкретных постановок в театре сообщат позднее. Также зрителям напомнили, что возврат билетов возобновят после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Кроме того, купленными билетами получится воспользоваться осенью на тех же постановках БДТ, что и в карантинном апреле.

Несмотря на режим самоизоляции, театр старается развлечь своих поклонников и пополняет онлайн-архив радиоспектаклей, показов постановок, прямых эфиров из квартир артистов и даже утренние гимнастики и домашние музыкальные клипы. Контент можно найти на портале БДТdigital.

Ранее мы писали, что молодежный театр на Фонтанке проведет онлайн-мероприятия ко Дню Победы.

Фото: bdt.spb.ru