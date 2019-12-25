Стоянки рядом с Петергофом изменят правила оплаты на всю зиму

За сутки парковки у Петергофа зимой будут брать 200 рублей.

Две автостоянки рядом с музеем-заповедником "Петергоф" с 1 ноября начнут работать по зимнему тарифу. Об этом сообщили в Городском центре управления парковками Петербурга.

Изменения затронут стоянки на улице Прудовой (участок 6) и улице Морского Десанта (участок 3п). В течение зимнего сезона стоимость парковки будет фиксированной и составит 200 рублей за сутки. Тариф не будет зависеть от продолжительности стоянки автомобиля.

Почасовую оплату планируют вернуть 1 апреля 2027 года, к началу нового туристического сезона. В Центре пояснили, что переход на зимний режим связан с завершением активного сезона и сокращением транспортного потока.

Уточнить информацию о работе стоянок и действующих тарифах можно по круглосуточному телефону горячей линии: +7 (812) 417-51-07.

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Фото: Piter.TV