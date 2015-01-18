Авторы концептуального видео о самоизоляции выступят в Петербурге с концертом

На следующий день у команды Sobranie 8 18 запланировано выступление и в российской столице.

В Москве и Петербурге продолжается концертная жизнь – помимо коллективов с большой фанбазой, приезжающих в рамках гастролей, к своим слушателям возвращаются и локальные группы. 15 апреля и 16 апреля в двух российских столицах выступит дуэт Sobranie 8 18, чья музыка находится на стыке между академизмом и авангардом, как описывают себя сами артисты.

Сравнительно недавно прошла премьера одноименного релиза группы – сборника баллад, где каждая песня положена на стихотворение и является абсолютно самостоятельным элементом.

Здесь есть оммаж Пушкину и классической музыке (песня "Моцарт"), и космическая ретро-поп "одиссея" (Stars), которая начинается со взлёта корабля, почти рильковские сюжеты (Sad Song) и ещё много чего интересного Sobranie 8 18

Не обойдется без специальных гостей – на выступлении в петербургском "Сердце" появятяс Anna Cantabile и Nikita Khizha. Гиг в московском IZI поддержат Rosemary loves a blackberry, Caerulea.

Piter.tv проводил премьеру клипа группы на песню "Borders". Процесс снимали четыре участника съемочной группы, а в самой работе приняли участие десять актеров из восьми городов. Режиссером работы стал москвич Идо Готлиб.

Участники группы рассказали, что весь процесс создания клипа, от кастинга и примерок костюмов до съемок – проходил через платформу ZOOM.

Фото: Cassandra Amaranth