Аудиосистемы автомобилей: от первых динамиков до рекордных показателей

Автомобили давно перестали быть только средством передвижения, превратившись в пространство комфорта. Одним из этапов этого преобразования стало появление аудиосистем. Первопроходцем в этом направлении была Bentley, впервые установившая радиоприемник в автомобиль. Первые модели имели всего один динамик, но сегодня технологии достигли впечатляющих высот, отметил портал 110km.ru.

Бюджетные автомобили, такие как Lada Granta (от 931 тыс. рублей), оснащаются 4 динамиками в базовой комплектации. Седан Lada Vesta в версии Techno"24 (от 1,9 млн рублей) предлагает уже 8 динамиков. Премиальный сегмент отличается еще большим разнообразием: Chery Tiggo 8 Pro Max в топовой версии Ultimate (от 3,5 млн рублей) имеет 10 динамиков, а Changan UNI-K (от 3,3 млн рублей) оснащен 14 динамиками от Sony.

Электрокары также предлагают впечатляющие аудиорешения. В кроссовере Zeekr X (от 6,6 млн рублей) установлено 13 динамиков Yamaha, а минивэн Zeekr 009 (от 9,5 млн рублей) оборудован 20 динамиками.

В премиальном сегменте аудиосистемы достигают рекордных показателей. Mercedes-Benz S-Class предлагает 31 динамик, а Range Rover — 34 динамика. Лидером стал Cadillac Escalade IQ с системой AKG Studio Reference, включающей 40 динамиков.

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