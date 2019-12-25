Автомобили спецназа покажут на форуме "Армия-2020" в Кронштадте

В четверг, 27 августа, в Кронштадте стартует международный военно-технический форум "Армия-2020".
Образцы вооружения и военной техники примут участие в динамическом и статическом показах. Так, на форуме представят корвет, малые ракетные и противолодочные корабли, водолазные, десантные, противодиверсионные, пожарные и спасательные катера, гидрографические корабли. Противодиверсионный и поисково-спасательный отряды подготовили показательные выступления.
Если зритель покажет паспорт гражданина России на Восточной Усть-Рогатке, то сможет увидеть образцы техники ракетных войск и ПВО, спецназа и военной полиции. Также на кораблях-музеях "Тамбовский комсомолец", эсминце "Беспокойный" подготовлены экспозиции. Для гостей форума двери распахнет музей батискафов "Эра гидрокосмоса".
Церемония открытия пройдет в 11:00 на Петровской пристани. Форум продлится три дня – с 27 по 29 августа.
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Фото: vk.com/armyforum
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