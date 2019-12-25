Власти Ленобласти передали почти два десятка автомобилей подразделениям Росгвардии

Теперь сотрудники вневедомственной охраны смогут использовать в своей работе новые Lada Granta и УАЗ Патриот.

Губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко передал Главному управлению Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 18 новых автомобилей. На обновление автопарка областное правительство выделило 30 млн рублей.

Теперь сотрудники вневедомственной охраны смогут использовать в своей работе новые Lada Granta и УАЗ Патриот. Последняя модель особенно эффективна в Ленинградской области, где полный привод и высокий клиренс позволяют безопасно передвигаться по заснеженным и грязным дорогам. Кроме того, на ремонт автобронетехники выделены дополнительные 300 тыс. рублей. При этом Дрозденко подчеркнул, что доволен результатами работы подразделений, которые обеспечивают спокойствие граждан. В рамках сотрудничества кинологической службы Росгвардии были переданы 32 комплекта амуниции. Бронежилеты, испытанные в тире, выдерживают выстрелы пистолетными патронами калибра 9/18.

Подразделения вневедомственной охраны в Ленобласти обеспечивают безопасность более трёх тыс. охраняемых объектов и более семи тыс. мест проживания граждан. В течение 2023 года наряды Росгвардии отреагировали на более чем 2,8 тыс. вызовов и задержали 838 нарушителей.

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Фото: Правительство Ленобласти