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Автомобиль вылетел в овраг в Парголово
Сегодня, 12:57
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Arinablinova

Автомобиль вылетел в овраг в Парголово

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О пострадавших не сообщалось.

В воскресенье, 17 мая, автомобиль марки KIA вылетел в овраг на улице Первого Мая. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

Очевидцы подчеркнули, что водителя рядом не заметили. На фотографиях можно разглядеть, что автомобиль не получил сильных повреждений, однако, на место скорее всего придется вызывать эвакуатор. 

В комментариях предположили, что причиной "заноса" могли стать утренние заморозки, а также пошутили о том, что машина "не съехала в овраг, а просто затаилась в кустах".

Ранее мы писали, что на Мурманском шоссе заметили пострадавшую в ДТП легковушку.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дтп, овраг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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