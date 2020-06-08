Автомобиль сбил человека на тротуаре проспекта Обуховской Обороны

О состоянии пешехода информации не появлялось.

Днем воскресенья, 7 июня, на проспекте Обуховской Обороны произошло неприятное ДТП. Недалеко от дома №151 автомобиль сбил человека. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Наезд оказался совершенным не на проезжей части, а на тротуаре: машину на скорости вынесло на пешеходную дорожку. На видео заметно, как на зебру готовится выйти прохожий, но, завидев мчащийся автомобиль, убегает в противоположную сторону. Машина, однако все равно успевает настичь человека. Пострадал ли пешеход в результате ДТП, пока остается неизвестным.

Ранее мы писали, что момент жесткого ДТП с "Феррари" попал на видео.

Видео: Piter.TV